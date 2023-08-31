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Гражданство Польши
с Картой Поляка
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Карта поляка - документ, фактически предоставляющий ВНЖ Польши его владельцу
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О программе
Польша предлагает упрощенное получение ПМЖ и польского гражданства по Карте поляка.
Карта поляка – это документ, подтверждающий принадлежность к польскому народу и фактически предоставляющий ВНЖ его владельцу.
Выдается на всю жизнь (с заменой каждые 10 лет) и дает право:
вести трудовую деятельность;
открывать бизнес и счета в банке;
получать образование в ВУЗах;
и др.
Все это на тех же основаниях, что и гражданам Польши.
С Картой поляка вы сможете приехать в Польшу и получить статус ПМЖ, а в последствии и гражданство Польши.
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Привилегии Карты поляка
Возможность работать без дополнительного разрешения на работу
Вести бизнес на тех же основаниях, что и граждане Польши
Открывать банковские счета
Возможность получить ПМЖ Польши по упрощенной системе
Получать бесплатное образование, в том числе высшее. Дипломы польских ВУЗов котируются во всем ЕС. С дипломом Польского университета можно поехать жить и устроиться на работу в любой европейской стране
Возможность оформляться вместе с семьей: дети владельца Карты поляка получают и Карту, и статус ПМЖ по приезде в страну. Супруг или супруга получают национальную визу D сопровождающего и ВНЖ по приезде в Польшу
Скачайте полный список документов и требований к заявителю для получения Карты поляка
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Этапы получения Карты поляка и гражданства Польши
Оформление Карты поляка
А. Подготовка документов
На первом этапе проводится сбор необходимых документов, справок, архивных выписок, подтверждающих соответствие заявителя требованиям к получению Карты поляка
Б. Запись в консульство и собеседование
На втором этапе осуществляется подача заявления в консульство Польши на проведение собеседования. На собеседовании консул проверяет знание языка на базовом уровне, а также традиций Республики Польши
В. Получение Карты поляка
В назначенный день необходимо прибыть в консульство для торжественной выдачи Карты поляка. В этот же момент можно сразу подавать заявление на Карту поляка для ваших детей.
Получение ПМЖ по упрощенной системе
А. Оформление «визы D» и приезд в Польшу
Для того, чтобы приехать в Польшу, необходимо получить визу D в консульстве. Получение визы бесплатно и выдается она на 1 год. Срок получения визы – от 1 до 7 дней.
Б. Подача и получение ПМЖ
Оформление необходимых документов для получения статуса ПМЖ для заявителя и его детей, а для супруга или супруги оформляется ВНЖ. Срок оформления документов будет зависеть от выбранного региона страны.
Получение гражданства Польши
А. Переезд и пребывание в Польше
Для получения возможности получить гражданство, необходимо проживать на территории Польши в течение 1 года.
Б. Подготовка
Для получения гражданства нужно знать польский язык на уровне В1. Чтобы подтвердить знания, необходимо будет сдать экзамен в сертифицированном центре в Польше.
В. Оформление гражданства
Подготовка необходимых документов для получения гражданства и подача заявления. Срок оформления польского паспорта зависит от выбранного вами региона.
Получите гражданство Польши по упрощенной системе
Оставьте заявку на бесплатную консультацию и наш специалист расскажет вам, как получить гражданство Польши в кратчайшие сроки
Что дает гражданство Польши
Путешествия
Вам будет доступен не только безвизовый въезд в страны Шенгенской зоны, но и в такие страны как: США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Япония
Комфортная жизнь
Возможность жить в стране с высоким уровнем и качеством жизни. В стране высокий уровень медицины и европейское образование, а также один из самых низких уровней преступности
Второе гражданство
В Польше разрешено иметь второе гражданство, поэтому нет необходимости отказываться от действующего паспорта
Финансовые возможности
Вы сможете открывать банковские счета с хранением более 100 000 евро, брать ипотеку и кредиты по европейским ставкам
Мягкая адаптация
При переезде в Польшу для Вас будет комфортная адаптация за счет близости языков и многолетней общей истории. В восточной части страны до сих пор помнят русский язык и в школах для детей преподают русский как иностранный язык
Получая паспорт Польши,
вы становитесь полноправным гражданином Европейского союза
Вы сможете беспрепятственно вести трудовую деятельность, а также открыть и вести бизнес во всех странах Евросоюза
Вам станет доступен безвизовый въезд в страны Шенгенской зоны
Вам будет доступна легализация в странах Европы по упрощенной системе
Мы сопровождаем и консультируем вас на всех этапах: начиная от поиска корней, заканчивая переездом в страну и получением нового паспорта

Мы осознаем, насколько важна конфиденциальность для наших клиентов. Поэтому мы гарантируем, что информация о получении вами нового гражданства останется только в рамках наших договорных отношений

На каждом этапе работы задействован отдельный специалист, который отвечает за свое направление. Такой подход обеспечивает качественное выполнение услуг и гарантию результата

> 8 лет мы помогаем нашим клиентам получать гражданство стран по всему миру.
>3000 семей получили второй паспорт с нашей помощью.
0 отказов. За 8 лет не получили ни одного отказа.

За вами закрепляется личный менеджер, который всегда остается на связи, консультирует по всем вопросам и информирует о текущей работе в режиме реального времени

Каждый случай получения гражданства уникален. Поэтому для каждого клиента мы прорабатываем индивидуальную стратегию работы, чтобы Вы гарантированно получили новый паспорт

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Квалифицированный персонал
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и Вероника
51 год, владельцы салона красоты
Мы давно рассматривали вариант переезда из России и после долгих раздумий решили, что это будет только Евросоюз...

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Евгений
37 лет, IT-специалист
Мой друг несколько лет назад переехал в Израиль как репатриант и активно зазывал меня с собой, т.к. знал, что я тоже ...

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Анжелика
43 года, экономист
Польшей я просто бредила всегда. Мой дедушка был поляком и я с детства слушала его рассказы об этой стране, традициях...

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Павел
48 лет, менеджер по продажам
Я давно и прочно веду бизнес с поляками. Но с изменением ситуации делать это стало все труднее и труднее. А дело свое....

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Адрес офиса в г. Москва
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