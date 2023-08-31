Этапы получения Карты поляка и гражданства Польши
На первом этапе проводится сбор необходимых документов, справок, архивных выписок, подтверждающих соответствие заявителя требованиям к получению Карты поляка
Б. Запись в консульство и собеседование
На втором этапе осуществляется подача заявления в консульство Польши на проведение собеседования. На собеседовании консул проверяет знание языка на базовом уровне, а также традиций Республики Польши
В. Получение Карты поляка
В назначенный день необходимо прибыть в консульство для торжественной выдачи Карты поляка. В этот же момент можно сразу подавать заявление на Карту поляка для ваших детей.
Получение ПМЖ по упрощенной системе
А. Оформление «визы D» и приезд в Польшу
Для того, чтобы приехать в Польшу, необходимо получить визу D в консульстве. Получение визы бесплатно и выдается она на 1 год. Срок получения визы – от 1 до 7 дней.
Б. Подача и получение ПМЖ
Оформление необходимых документов для получения статуса ПМЖ для заявителя и его детей, а для супруга или супруги оформляется ВНЖ. Срок оформления документов будет зависеть от выбранного региона страны.
Получение гражданства Польши
А. Переезд и пребывание в Польше
Для получения возможности получить гражданство, необходимо проживать на территории Польши в течение 1 года.
Для получения гражданства нужно знать польский язык на уровне В1. Чтобы подтвердить знания, необходимо будет сдать экзамен в сертифицированном центре в Польше.
В. Оформление гражданства
Подготовка необходимых документов для получения гражданства и подача заявления. Срок оформления польского паспорта зависит от выбранного вами региона.