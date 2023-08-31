Этапы получения Карты поляка и гражданства Польши

Оформление Карты поляка

А. Подготовка документов

На первом этапе проводится сбор необходимых документов, справок, архивных выписок, подтверждающих соответствие заявителя требованиям к получению Карты поляка

Б. Запись в консульство и собеседование

На втором этапе осуществляется подача заявления в консульство Польши на проведение собеседования. На собеседовании консул проверяет знание языка на базовом уровне, а также традиций Республики Польши

В. Получение Карты поляка

В назначенный день необходимо прибыть в консульство для торжественной выдачи Карты поляка. В этот же момент можно сразу подавать заявление на Карту поляка для ваших детей.

Получение ПМЖ по упрощенной системе

А. Оформление «визы D» и приезд в Польшу

Для того, чтобы приехать в Польшу, необходимо получить визу D в консульстве. Получение визы бесплатно и выдается она на 1 год. Срок получения визы – от 1 до 7 дней.

Б. Подача и получение ПМЖ

Оформление необходимых документов для получения статуса ПМЖ для заявителя и его детей, а для супруга или супруги оформляется ВНЖ. Срок оформления документов будет зависеть от выбранного региона страны.

Получение гражданства Польши

А. Переезд и пребывание в Польше

Для получения возможности получить гражданство, необходимо проживать на территории Польши в течение 1 года.

Б. Подготовка

Для получения гражданства нужно знать польский язык на уровне В1. Чтобы подтвердить знания, необходимо будет сдать экзамен в сертифицированном центре в Польше.

В. Оформление гражданства